Google Chrome sur Android peut maintenant lire une page à haute voix

Google déploie une nouvelle option sur Chrome pour Android appelée « Écouter cette page » qui permet de lire une page Web à haute voix depuis le navigateur. Cette fonctionnalité s’accompagne de commandes de lecture similaires à celles des lecteurs de musique ou de podcasts, permettant de faire une pause, de modifier la vitesse de lecture, d’avancer ou de reculer, de lecture, d’avancer ou de reculer de 10 secondes à la fois.

Après le chargement complet du site, l’option « Écouter cette page » apparaît dans le menu de Chrome pour Android, entre « Traduire » et « Ajouter à l’écran d’accueil ». Un mini-lecteur apparaît au bas de la page avec un indicateur de progression, un bouton lecture/pause et un bouton de fermeture, ainsi que le nom de la page et le site.

Vous pouvez également changer la voix utilisée, ainsi que la langue. La fonction prend en charge plusieurs langues : l’allemand, l’anglais, l’arabe, le bengali, l’espagnol, le français, l’hindi, l’indonésien, le japonais, le portugais et le russe, comme l’indique Google sur son site.

Il est par ailleurs possible de demander à Google Assistant de lire les pages Web à haute voix, et même de les traduire dans d’autres langues pendant qu’il le fait. Mais cette option permet de quitter Chrome et d’accéder à l’application de Google, alors que la nouvelle fonction permet de rester dans le navigateur.

Google travaille sur cette fonctionnalité depuis plusieurs mois maintenant et elle apparaît chez de plus en plus d’utilisateurs. La plupart des utilisateurs l’ont avec Chrome 125 sur Android.