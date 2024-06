WhatsApp améliore les appels vidéo et lance un nouveau codec audio

WhatsApp annonce plusieurs améliorations en ce qui concerne les appels vidéo. Trois fonctionnalités sont mises en avant par la messagerie appartenant à Meta.

Les trois améliorations sont :

Partage d’écran avec audio : s’il est déjà possible de partager son écran, vous pourrez désormais également partager votre audio en même temps, la solution idéale pour regarder des vidéos ensemble

Plus de monde par appel vidéo : jusqu’à 32 personnes, sur tous vos appareils

Mise en évidence : repérez facilement la personne qui parle en la voyant apparaître en premier et en surbrillance à l’écran

Un plus grand nombre de participants et une mise en avant des orateurs sont un moyen de tenter de faire de la plateforme un concurrent plus viable de Zoom, FaceTime et Google Meet.

Une autre nouveauté a lieu en coulisses : il s’agit d’un nouveau codec audio qui a pour nom MLow (Meta Low). Les appels passés sur mobile bénéficieront d’une meilleure suppression du bruit et de l’écho dans les environnements bruyants, et les appels vidéo afficheront une meilleure résolution en haut débit. Le son sera globalement plus net, même si vous disposez d’une mauvaise connectivité réseau ou si vous utilisez un appareil ancien. Pour en savoir plus sur le codec MLow et entendre la différence de qualité de l’audio, vous pouvez vous rendre sur cette page.

Comme à chaque fois avec WhatsApp, les nouveautés sont en cours de déploiement. Il est donc possible que certains d’entre vous ne les aient pas encore aujourd’hui. Cela viendra au fil des jours/semaines.