M6 lance la version HDR de sa chaîne pour l’Euro 2024

M6 dégaine sa chaîne compatible HDR à l’occasion de l’Euro 2024 qui débute aujourd’hui même. Attention toutefois : il n’est pas question de 4K ici, il faut se contenter d’un flux vidéo 1080p.

M6 HDR se veut une chaîne éphémère, elle disparaîtra une fois que l’Euro 2024 se terminera. La compétition européenne de football a lieu du 14 juin au 14 juillet.

En ce qui concerne la partie technique, M6 HDR est disponible via la TNT (par le biais du canal 56), Molotov et myCanal. Il s’agit d’un flux avec le codec HEVC, un débit vidéo d’environ 7 Mb/s et 50 images par seconde. Et comme dit précédemment, il s’agit d’un flux 1080p et non 4K. Le fautif ici n’est pas M6, mais les organisateurs de l’Euro 2024, puisque les matchs ne sont pas retransmis en 4K.

Arrivée ce matin de @M6 HDR sur la TNT parisienne (mux R9) à l'occasion du ballon rond ⚽️. Environ 7Mbits, 1080p, h265, 50fps. LCN 56 #dvbt2 📺 pic.twitter.com/WkxHdX78tj — Guillaume Seznec (@aerogus) June 14, 2024

Cela étant dit, M6 propose aussi une version 4K de sa chaîne… mais elle n’est pas HDR et ceux qui regardent les matchs ici auront le droit à une version upscalée. Quitte à choisir, il peut être un peu plus intéressant de basculer sur la chaîne HDR afin d’avoir une meilleure plage dynamique de l’image.

La chaîne 4K est disponible sur les box des opérateurs (sauf SFR), ainsi que sur Molotov et myCanal.