Galaxy Watch FE : Samsung propose une smartwatch abordable et blindée de capteurs

Samsung élargit sa gamme Galaxy FE, connue pour offrir des fonctionnalités avancées à un prix abordable, avec l’introduction de la Galaxy Watch FE. Cette nouvelle montre connectée inclut la technologie de capteur avancée ainsi que les performances et les fonctionnalités de santé et de fitness des Galaxy Watch, mais avec tout de même quelques compromis tels que l’absence de la lunette rotative physique et une disponibilité en une seule taille (40 mm). Elle est disponible en trois couleurs : noir, or rose et argent, et dispose de nouveaux bracelets à un clic avec des coutures bleues et orange. La montre est aussi protégée par un verre en cristal de saphir qui permet d’éviter les rayures.

La Galaxy Watch FE dispose d’un large éventail de fonctionnalités de santé et de fitness, y compris des capacités de suivi pour plus de 100 entraînements, une analyse avancée de la course pour prévenir les blessures, et un outil de « zone de fréquence cardiaque » personnalisée permettant de définir des objectifs de fitness. Elle offre également un suivi électrocardiogramme pour détecter les rythmes cardiaques irréguliers et la fibrillation auriculaire, un suivi du sommeil et une analyse de la composition corporelle, sans oublier des messages de motivation pour soutenir les utilisateurs dans leur parcours de bien-être.

Les fonctionnalités supplémentaires de la Galaxy Watch FE incluent Find My Phone, Samsung Wallet, et un outil de contrôle de la caméra pour piloter à distance l’appareil photo des smartphones Samsung compatibles. La version Bluetooth de la montre est au prix de 200 dollars et sera disponible aux États-Unis le 24 juin, tandis que la variante LTE, au prix de 250 dollars, sera commercialisée en octobre.