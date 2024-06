L’Europe augmente les droits de douane sur les véhicules électriques chinois

Voilà risque de ne pas d’améliorer le taux d’adoption des véhicules électriques dans l’union européenne, même si la logique est imparable : après une longue enquête de plusieurs mois, la Commission européenne est arrivée à la conclusion que les constructeurs chinois de véhicules électriques étaient massivement subventionnés par Pékin, ce qui leur permet d’afficher des tarifs ultra compétitifs par rapport à leurs homologues européens.

La Commission a donc décidé de rééquilibrer le marché du VE… en appliquant des droits de douane massifs aux constructeurs chinois, des taux variables selon le niveau de subvention obtenu. SAIC (MG, IM Motors) écope de droits de douanes de 38,1 % (!!), Geely (Zeekr, Volvo, Lotus, Polestar) prend 20 % tandis que BYD récolte 17,4 %. Un massacre. D’une manière générale, les constructeurs qu ont refusé de coopérer à l’enquête de la Commission ont pris 38,1% de droits de douane, contre 21% pour ceux qui ont collaboré au travail de la Commission.

Pour une fois, ce n’est pas Margrethe Vestager mais Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne, qui est montée au front pour communiquer sur ce nouveau système de taxation: » Aujourd’hui, nous avons franchi une étape importante dans notre enquête antisubvention, cela repose sur des preuves claires de notre enquête approfondie et dans le plein respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce. »

En réaction à ces mesures, la Chine a rétorqué qu’elle allait sans doute surtaxer les véhicules européens de plus de 2,5 litres de cylindrée, ce qui impacterait directement les modèles Mercedes ou BMW, très populaires en Chine. L’Europe donne tout de même quelques mois au gouvernement de Pékin pour trouver un arrangement raisonnable jusqu’à la date d’application de ces nouveaux droits de douane, soit le 1er novembre 2024. Les constructeurs chinois feront-ils payer au consommateur européen l’augmentation des droits de douane ? C’est à craindre bien sûr, mais ce n’est pas certain au vu des énormes marges réalisées sur les ventes de véhicules. Il y a de la marge comme on dit…