Elon Musk est accusé de harcèlement sexuel au sein de SpaceX

Le mouvement Meetoo commence aussi à toucher les géants de la tech américaine. Et cette fois, c’est l’entrepreneur star Elon Musk qui en est la cible. Si l’on en croit en effet le Wall Street Journal, Elon Musk aurait eu une relation sexuelle avec une ancienne stagiaire de SpaceX qu’il a ensuite embauché dans son équipe de direction. Il aurait eu également une relation avec une deuxième employée, et une troisième femme a affirmé que Musk lui avait demandé à plusieurs reprises d’avoir des enfants avec elle. Après son refus, il lui aurait refusé une augmentation, critiquant alors sa performance dans la société.

Les accusations ne s’arrêtent pas là : l’une des femmes « impliquées » avec Musk aurait été accusée par la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, d’avoir une liaison avec son mari. Lorsque la femme a signalé l’affaire aux RH, les RH en ont informé Shotwell. Shotwell a ensuite demandé que la femme soit démise de ses fonctions.

L’article du Wall Street Journal est basé sur des entretiens avec plus de 48 personnes, dont des amis, des membres de la famille des femmes et d’anciens employés, ainsi que sur des SMS, des e-mails et d’autres documents internes. Sans surprise, Elon Musk n’a pas souhaité répondre aux demandes de commentaires du Journal. La présidente de SpaceX a de on côté déclaré que l’article du Journal « dépeint un récit complètement trompeur » et ne reflète pas la culture de SpaceX, rappelant que SpaceX enquête de manière approfondie sur toutes les plaintes de harcèlement.

Pour rappel, en 2021, cinq anciens employés de SpaceX ont signalé une « culture de harcèlement sexuel » au sein de l’entreprise, une femme détaillant des cas de « pelotages ». Un rapport de 2022 de Business Insider a révélé qu’une hôtesse de l’air du jet privé de Musk l’avait accusé d’exhibition sexuelle et de lui avoir proposé de lui acheter un cheval en échange d’un massage érotique. Plus tôt cette année, un ancien employé de SpaceX a déposé une plainte pour abus sexuels et discrimination.