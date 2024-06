Orange se lance dans les services à domicile pour le Wi-Fi et le déménagement

Orange lève le voile sur Orange Services à Domicile, sa nouvelle activité de prestations qui a pour vocation de simplifier les usages des clients au quotidien en ce qui concerne la vie numérique.

Deux services sont annoncés par Orange, avec le premier qui a pour nom Performance Wifi (et non Wi-Fi). Avec le service Performance Wifi, un technicien spécialisé se déplace au domicile du client pour revoir l’installation sans fil de façon optimale en fonction de son logement mais aussi de ses usages et besoins. Le prix est de 199€, avec 99,50€ de crédit d’impôt.

Le second service a pour nom Déménagement Personnalisé. Avec celui-ci, un technicien spécialisé se rend au nouveau domicile du client pour réinstaller et reconfigurer de manière optimale et esthétique l’ensemble des équipements et objets connectés du foyer (ordinateurs, tablettes, smartphones, imprimantes, objets connectés, etc). Il accompagne également le client pour mettre en place l’installation Wi-Fi optimale dans son nouveau logement et le forme même pour un usage moins énergivore de ses équipements. Le coût est de 299€, avec 149,50€ de crédit d’impôt.

Orange assure que les deux services sont systématiquement préparés en amont avec un coach dédié par téléphone pour s’adapter au besoin de chaque client. Ces prestations sont assorties de l’Engagement « 100% satisfait ». Pendant 30 jours après le passage du technicien, le coach est disponible par téléphone et SMS pour toute question ou besoin complémentaire.