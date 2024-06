Star Wars Outlaws : une nouvelle séquence de gameplay qui donne furieusement envie

La conférence Ubisoft Forward n’avait pour seul vrai défaut que de se dérouler quelques dizaines de minutes avant la keynote d’Apple, ce qui en a minoré l’impact médiatique (c’est peu de le dire). Pour autant, il y a avait de belles choses à se mettre sous la dent, à commencer par une superbe nouvelle et longue séquence de gameplay de Star Wars Outlaws, qui s’annonce de plus en plus comme un titre tout à fait classique dans ses mécaniques mais ultra plaisant à jouer, avec des phases de gameplay variées (combat spatial, infiltration, combat au sol, exploration, séquences en moto antigrav, etc.), et bien sûr une réalisation de toute beauté.

On note aussi les efforts Ubisoft concernant la narration visuelle, les POI traditionnels de ses jeux open world blindés de missions (dont les 3/4 deviennent rapidement répétitives) laissant ici la place à des missions visiblement nettement plus scénarisées et mieux emmenées. Il faudra juger manette en main, mais cela s’annonce très bien. La séquence nous emmenait sur Tatooine et Mos Eiley, ce qui était l’occasion d’admirer la maitrise du moteur graphique (UE 5). On a aussi eu droit à quelques explications sur les mécaniques de mentors (acquisition de nouvelles compétences). A noter que cette longue séquence de gameplay était suivie par un descriptif d’autres détails du jeu, mais cette fois sur la scène de l’Ubisoft Forward. Star Wars Outlaws sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC le 30 août prochain. Vivement !