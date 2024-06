Phil Spencer déclare que plus de jeux des Xbox Games Studio arriveront sur PS5

Décidément, Phil Spencer n’est plus vraiment un homme de parole. Il y a quelques mois seulement, l’homme fort de xbox affirmait :« Nous avons pris la décision de proposer quatre jeux sur les autres consoles, seulement quatre jeux. Il ne s’agit pas d’un changement dans notre stratégie exclusive fondamentale ». Lors d’une interview accordée à IGN, Spencer a tenu un tout autre discours : « Notre engagement envers nos clients Xbox est que vous aurez la possibilité d’acheter ou de vous abonner au jeu, et nous allons prendre en charge le jeu sur d’autres écrans. Vous allez voir davantage de nos jeux sur davantage de plateformes, et nous voyons cela comme un avantage pour les franchises que nous construisons, et nous le voyons chez les joueurs, et les joueurs adorent pouvoir jouer. »



Sachant qu’il n’était pas besoin de préciser que les jeux Activision Blizzard et certaines franchises de Besthesda seront multiplateformes (parce que tout simplement elles l’ont toujours été), la déclaration de Spencer semble donc indiquer que les jeux des Xbox Games Studio seront portés eux aussi sur d’autres supports, probablement avec un temps de décalage afin de mieux favoriser le Game Pass et les ventes de Xbox dans la foulée. Sony poursuit une stratégie inverse (quasi aucun jeux des Playstation Studios vers la plateforme Xbox), mais Xbox pourrait régler ce « problème » en proposant à l’avenir une console compatible à la fois avec les jeux Xbox et PC (les gros jeux Sony sont portés sur PC). C’est justement ce qu’indiquent les rumeurs les plus récentes. A suivre donc…