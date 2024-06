Chrome : le choix du navigateur est en place (et il y a une sacré liste)

Conformément aux directives européennes, Google a mis récemment en place un « carrousel » de choix de navigateur dans Chrome, et ce quelle que soit la version du navigateur (PC ou mobile donc). Depuis peu donc, Chrome s’ouvre en affichant une fenêtre pop-up pour le choix du moteur de recherche. La firme de Mountain View trahit son peu d’engouement pour cette mesure : « Conformément à la législation de votre région, Chrome vous demande de sélectionner un moteur de recherche par défaut. Ces moteurs de recherche sont populaires dans votre région et sont affichés dans un ordre aléatoire ».

Sur PC, l’utilisateur se retrouve donc face à une multitude de navigateurs à choisir, dont Microsoft Bing, Qwant (cocorico), Brave, Opera, DuckDuckGo, Libo, Ecosia, Firefox, Google, ou bien encore Yahoo Recherche. On note que certains de ces navigateurs sont très peu connus du grand public (on pense à Libo ou Ecosia), et il semble évident que cette visibilité « forcée » pourrait leur attirer quelques utilisateurs supplémentaires. La liste est un poil différente sur mobile (se rajoutent aux navigateurs cités plus haut Brave, WWF Panda Search ou bien encore PrivacyWall), et là encore, on découvre des navigateurs dont on avait jamais entendu parler auparavant, ce qui est évidemment une bonne chose en terme de concurrence.

Mieux encore, chaque navigateur inscrit dans la liste est accompagné d’un petit texte descriptif qui en rappelle les principales qualités (rapidité, sans pubs, etc.). Il suffit alors de sélectionner l’un de ses navigateurs et ce dernier devient le navigateur par défaut. Le choix d’un autre navigateur s’effectue ensuite dans les paramètres de Chrome. Simple et efficace donc.