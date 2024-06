L’Europe vient de démarrer Destination Earth (DestinE), un simulateur alimenté par l’IA et conçu pour améliorer la précision des prévisions climatiques. La version initiale comprend des modèles pour les événements météorologiques extrêmes et l’adaptation au changement climatique, et utilise les ordinateurs hautes performances européens, notamment le supercalculateur finlandais LUMI, afin d’augmenter la vitesse de traitement des données. Ce lancement marque le point culminant de la première phase du projet, le « jumeau numérique » de la Terre devant être achevé d’ici la fin de la décennie.

DestinE exploite de vastes sources de données, telles que les satellites du programme Copernicus de l’UE, l’objectif étant de simuler et prédire des scénarios climatiques avec des détails sans précédent. A terme, ce système permettra de prédire les événements climatiques futurs et leurs impacts sur divers secteurs, de la sécurité alimentaire à l’urbanisme. Le projet dans son ensemble illustre en tout cas les capacités de l’Europe à mener des projets scientifiques et techniques de grande ampleur. Plus de 300 millions d’euros ont été investis jusqu’à présent dans DestinE et des financements supplémentaires sont déjà prévus pour les prochaines phases du projet.

L’initiative européenne n’est que l’un des projets mondiaux visant à développer des jumeaux numériques de la Terre. Nvidia, géant de l’IA et désormais seconde plus grosse capitalisation mondiale, travaille également sur une technologie similaire : le simulateur Earth-2 de Nvidia est déjà utilisé par Taiwan pour améliorer les prévisions sur les typhons.