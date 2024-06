Summer Game Fest 2024 : résumé des différents jeux annoncés

Le Summer Game Fest 2024 a eu lieu pendant deux heures et fut l’occasion de découvrir plusieurs jeux avec des présentations, des bandes-annonces et des annonces. C’est l’occasion de récapituler les titres dévoilés lors de ce qui pourrait être présenté comme le successeur officieux de l’E3. Pour rappel, l’E3 n’existe plus.

Lego Horizon Adventures

Harry Potter Quidditch Champions

Star Wars Outlaws

Cuffbust

Civilization 7

Street Fighter 6 – Year 2 (nouveaux personnages)

THE FINALS

Dragon Ball: Sparking! Zero

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Among Us (série TV)

Fatal Fury: City of the Wolves

Monster Hunter Wilds

Metaphor: ReFantazio

Mecha BREAK

Kingdom Come: Deliverance II Saints and Sinners

Six jeux de Blumhouse Games

Fear the Spotlight de Cozy Game Pals

Crisol: Theater of Idols de Vermila

Grave Seasons de Perfect Garbage

SLEEP AWAKE d’EYES OUT

The Simulation de Playmestudio

Project C de Half Mermaid

Alan Wake 2: Night Springs

Phantom Blade 0

Enotria The Last Song

Unknown 9: Awakening

Slitterhead

Dune: Awakening

The First Descendant

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

Outersloth

Cairn

Wanderstop

Sonic X Shadow Generations

New World : Aeternum

Valorant (sortie PlayStation 5 et Xbox Series)

Hyper Light Breaker

Delta Force: Hawk Ops

Neva

Black Myth: Wukong

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Palworld

skate.

Party Animals Brasil

Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder le Summer Game Fest 2024 au complet ci-dessous. Il comprend également la section Day of the Devs, qui se veut une section avec les développeurs. Et juste après, il y a une section pour Devolver.

Pour rappel, le Summer Game Fest a lieu chaque année avec Geoff Keighley à la présentation.