Oleg Kononenko est le premier astronaute à avoir passé 1000 jours dans l’espace

Ce mercredi 5 juin, le russe Oleg Kononenko est devenu le premier astronaute à atteindre les 1000 jours passés dans l’espace. Oleg Kononenko avait déjà battu le record du plus long séjour spatial au mois de février en dépassant son compatriote Gennady Padalka, mais la barre des 1000 jours est évidemment encore plus symbolique. Kononenko a atteint ce record au bout de 5 missions (dont celle, toujours en cours, à bord de l’ISS). L’astronaute retournera sur Terre le 23 septembre prochain, ce qui laisse encore un peu de temps pour mettre la barre plus haut, soit 1110 jours exactement à la date du retour.

Ce record spatial est l’un de ceux qui place le Roscosmos loin devant la NASA : l’astronaute américaine Peggy Whitson est la recordwoman de l’agence américaine, avec pas moins de 665 jours passés dans l’espace. La Russie détient d’autres records de durée, comme les 437 jours et 18 heures passés en continu par Valeri Polyakov à bord de la station spatiale Mir dans les années 90. Là encore, les américains sont devancés (371 jours pour Frank Rubio).

Au vu des effets massifs de la microgravité sur le corps humain (perte de densité musculaire par exemple), les séjours spatiaux prolongés et parfois répétés sont confiés à des astronautes qui ont déjà prouvé leur capacité de résistance et de résilience. Sans une innovation majeure (et pour l’instant uniquement digne de la S.F) pour recréer artificiellement de la gravité en orbite, l’espace restera une contrée inhospitalière et réservée à des individus surentrainés.