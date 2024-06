PlayStation 5 : Sony n’indique plus le support de la 8K sur la boîte

Sony a décidé de ne plus indiquer le support de la 8K sur la boîte de la PlayStation 5. Le logo a tout simplement disparu. Il reste ceux pour la 4K à 120 FPS et le HDR.

Avant le lancement de la PlayStation 5 en 2020, Sony indiquait que « la PS5 est compatible avec les écrans 8K au lancement, et qu’après une future mise à jour du logiciel système, elle sera capable d’afficher des résolutions allant jusqu’à la 8K lorsque le contenu sera disponible, avec un logiciel pris en charge ». Depuis, il n’y a pratiquement pas eu de véritable prise en charge des titres en 8K, à l’exception d’un jeu connu sous le nom de The Touryst. En outre, l’adoption des téléviseurs 8K n’est pas encore une priorité pour les fabricants de consoles.

So they apparently removed the 8K from the box on PS5s? Ha ha, that's pretty funny and should have been done years ago. It's pretty obvious that not only is 8K not suitable for these machines (aside from The Touryst) but 8K displays are not desirable. I wouldn't want one. pic.twitter.com/XgFpPx0FWi

— John Linneman @dark1x.bsky.social (@dark1x) June 5, 2024