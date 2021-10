La PS5 a droit à son premier jeu 8K à 60 FPS

La PS5 a le droit à son premier jeu en 8K et 60 FPS (images par seconde), il s’agit de The Touryst. Le titre avait d’abord vu le jour en 2019 sur la Nintendo Switch avec une définition de 720p. Autant dire qu’il y a un sacré gap avec la version pour la nouvelle console de Sony.

The Touryst, premier jeu en 8K sur PS5

The Touryst est un jeu d’aventure en voxel. Vous incarnez un touriste qui vient passer du bon temps et visiter des îles remplies de monuments anciens. Vous devrez les explorer et résoudre des énigmes pour en percer tous les mystères.

Le fait que The Touryst soit le premier jeu 8K (et 60 FPS par-dessus le marché) peut sembler une bonne nouvelle pour les joueurs avec une PS5. En effet, ils peuvent s’attendre à une meilleure qualité avec une définition 7 680 x 4 320 pixels. Mais il y a un mais : il est pour l’instant impossible de jouer avec cette définition.

Impossible de jouer en 8K pour l’instant

En effet, le carton de la PS5 affiche fièrement le logo 8K, mais la console n’est pas encore compatible. Sony doit proposer une mise à jour logicielle qui active ce support et celle-ci n’existe pas encore. Les joueurs doivent donc se contenter pour l’instant de la 4K. Autant dire que c’est fort dommage.

Il convient de noter que la précédente version de The Touryst sur Xbox Series X tournait en 6K. Les développeurs ont expliqué à Digital Foundry que leur moteur est désormais capable de s’étendre davantage grâce au GPU et à la mémoire plus rapides de la PS5. Outre la 8K, la version PS5 présente de nettes améliorations au niveau des ombres et des effets de profondeur de champ.

Il ne faut de toute façon pas s’attendre à avoir beaucoup de jeux en 8K sur la PS5 (ou la Xbox Series X). La console supporte techniquement une telle définition, mais qu’en est-il des performances ? The Touryst est un jeu qui demande nettement moins de ressources que les jeux AAA. Actuellement, la plupart des jeux PS5 tournent soit en 4K/30 FPS, soit en 2K/60 FPS.