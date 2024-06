Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en juin 2024

Microsoft présente les différents jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en juin 2024. On retrouve six titres cette fois-ci.

Dès aujourd’hui

Octopath Traveler (Cloud, Console et PC) : partez pour une aventure épique à travers le monde d’Orsterra et vivez les récits envoûtants des huit aventuriers. Exploitez les aptitudes uniques de chaque héros, tant sur le champ de bataille qu’en dehors, et faites des choix qui détermineront votre aventure.

Octopath Traveler II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : huit nouveaux aventuriers se lancent dans une nouvelle ère sur la terre de Solistia. Incarnez-les et explorez le pays comme bon vous semble, en utilisant leurs talents uniques pour vous aider tout au long de votre périple dans cette aventure de jeu de rôle.

12 juin

Depersonalization (PC) : un jeu de rôle plateau inspiré de l’Appel de Cthulhu, doté de narrations ramifiées riches en rebondissements. Il offre plusieurs modes d’histoire, chacun proposant de nombreuses conclusions et parcours divergents, dans le but de créer un univers thématique et varié.

13 juin

Isonzo (Cloud, Console et PC) : la guerre acharnée qui se déroule dans les Alpes mettra à l’épreuve vos compétences tactiques dans ce jeu de tir à la première personne sur la Première Guerre mondiale. Livrez-vous à des batailles en haute altitude au cœur des pics pittoresques, des vallées accidentées et des villes idylliques du nord de l’Italie. La Grande Guerre sur le front italien prend vie et atteint des proportions inattendues.

The Callisto Protocol (Cloud, Console et PC) : survivez pour échapper aux horreurs de Callisto. Grâce à un mélange unique de tir et de combat de mêlée rapprochée brutal, frayez-vous un chemin dans la prison de haute sécurité Black Iron. Affrontez des créatures inhumaines en constante évolution, cherchez de nouvelles armes et découvrez la conspiration qui se cache sur la lune morte de Jupiter.

18 juin

Still Wakes the Deep (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : vous êtes piégé sur une plateforme pétrolière en mer du Nord, fuyant une horreur inconnue qui s’est installée à bord. Sans possibilité d’évasion ni de riposte, tout ce que vous pouvez faire, c’est survivre.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 31 mai 2024