Amazon rachète la plateforme de streaming indienne MX Player

Amazon a accepté d’acquérir les actifs du service de streaming vidéo indien MX Player pour moins de 100 millions de dollars. Cette acquisition vise à renforcer la présence et la popularité d’Amazon dans les petites villes et villages indiens. L’accord, qui suit près de deux ans de négociations, permet à Amazon de tirer parti de la large portée de MX Player auprès d’audiences non urbaines, tout en conservant la marque MX Player afin de maintenir la confiance et la reconnaissance du public dans ces régions.

L’acquisition de MX Player, bien apprécié pour sa fonctionnalité de lecture vidéo locale et sa large compatibilité avec des smartphones Android « abordables », apparait avant tout comme une démarche stratégique de la part d’Amazon. Times Internet avait initialement acheté MX Player en 2018 pour 140 millions de dollars et l’avait transformé en une plateforme de streaming vidéo complète avec du contenu original et sous licence. Malgré les offres d’autres acheteurs comme Sony, Amazon a réussi à sécuriser l’accord pour améliorer son offre de streaming vidéo et étendre sa portée à l’international.

Ce rachat fait partie de la stratégie globale d’Amazon pour étendre ses services de streaming vidéo en Inde. En proposant des abonnements Prime à faible coût et en s’associant avec des opérateurs de télécommunications locaux, Amazon vise ainsi à rivaliser avec les principaux acteurs comme Reliance et Disney, qui dominent actuellement le marché du streaming vidéo indien. Avec les 15% de part de marché de MX Player et les efforts persistants d’Amazon, l’entreprise américaine semble désormais bien placée pour capturer une plus grande part du marché indien.