Ariane 6 : enfin une date pour le premier vol du lanceur européen

ENFIN ! L’Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé il y a quelques heures que le vol inaugural de la fusée Ariane 6 se déroulera le 9 juillet prochain depuis la base de lancement en Guyane. L’Europe s’apprête donc à regagner sa pleine souveraineté dans l’accès à l’espace, après des années à dépendre principalement de l’américain SpaceX pour ses programmes spatiaux (qui concernent généralement la mise en orbite de satellites). L’exploitation d’Ariane 6 vise à rendre les coûts de lancement nettement plus compétitifs et à offrir une plus grande flexibilité commerciale par rapport à son prédécesseur, Ariane 5.

Ariane 6 est en effet conçue pour être modulable avec deux versions principales, Ariane 62 et Ariane 64, qui diffèrent par le nombre de boosters. Cette flexibilité permet d’adapter le lanceur à une variété de missions et de charges utiles, allant des satellites commerciaux aux missions scientifiques. De plus, l’étage supérieur de la fusée peut rallumer ses moteurs, permettant ainsi le déploiement de plusieurs satellites sur différentes orbites en un seul vol.

Malgré d’importants retards dus à de nombreux défis techniques et logistiques, l’ESA et ses partenaires industriels se sont obstinés, si bien qu’Ariane 6 a désormais une date de lancement inaugural… et pas moins d’une trentaine de missions déjà planifiées.