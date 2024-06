Elon Musk ordonne que des puces d’IA destinées à Tesla soient détournées vers le LLM Grok

Il n’y a plus de temps à perdre. Elon Musk sait qu’il part avec du retard sur ses concurrents dans le secteur des LLMs. Malgré les rodomontades de rigueur sur Grok, le patron de SpaceX vient de débloquer des milliards de dollars pour équiper sa startup xAI en serveurs de pointe, et si l’on en croit un document obtenu par la CNBC, aurait même « détourné » des puces d’IA destinées initialement à Tesla… vers Grok et les serveurs d’IA qui lui sont associés. Elon Musk choisit donc sciemment de faire prendre du retard à Tesla dans le domaine de l’automobile assistée par IA pour mieux lutter contre Meta (Llama) et OpenAI (ChatGPT). Le fabricant de voitures devait initialement hériter de processeurs d’IA pour une valeur d’1/2 milliard de dollars afin de devenir « un leader de l’IA et de la robotique ». Cet objectif est visiblement remis à plus tard.

Musk parlait pourtant en début d’année d’acquérir pour le compte de Tesla 85 000 processeurs H100 de Nvidia d’ici la fin 2024, mais les documents de Nvidia obtenus par la CNBC semblent clairement indiquer que 12 000 de ces processeurs sont désormais destinés au réseau social X et à sa filiale xAI. Le grand écart entre les déclarations publiques de Musk (concernant l’IA chez Tesla) et cette réaffectation de puces risque fort de chauffer à blanc les actionnaires de Tesla, qui auront sans doute quelques raisons de demander des comptes au grand patron. Elon Musk fait donc feu de tout bois sur l’IA générative, quitte à afficher une nouvelle fois une certaine forme d’incohérence stratégique. C’est dire si l’entrepreneur star considère lui aussi l’IA comme le nouvel Eldorado technologique, un Eldorado dont les meilleurs filons reviendront probablement aux plus performants et aux plus réactifs.