Wingman : Airbus dévoile un drone furtif capable d’assister les pilotes de chasse

C’est la nouvelle génération de drone militaire : à quelques heures de l’ouverture du Salon international de l’aérospatiale ILA (Berlin), Airbus dévoile le Wingman, un drone furtif capable d’assister les pilotes de chasse lors des combats aériens armés. Le Wingman sera extrêmement polyvalent et pourra assurer des missions allant de la reconnaissance et du brouillage de cibles au tir sur des ennemis au sol ou dans les airs. Le drone d’Airbus servira aussi d' »ailier » pour le pilote de chasse humain, qui pourra reprendre in fine le contrôle sur l’engin si cela s’avérait nécessaire.

L’autre caractéristique frappante de ce drone sans pilotes, c’est sa taille : le Wingman affiche en effet les dimensions d’un avion de combat « classiques ». A terme, ce drone pourra tout faire à l’identique d’un avion de chasse, mais bien sûr sans risquer la vie d’un pilote. Le premier prototype grandeur nature du Wingman sera exposé lors du salon ILA, et il semble déjà qu’un client se soit montré intéressé : « L’armée de l’air allemande a clairement exprimé le besoin d’un avion sans pilote volant avec et soutenant les missions de ses avions de combat habités », a ainsi déclaré Michael Schoellhorn, CEO d’Airbus Defence and Space. « Notre concept Wingman est la réponse ».

A noter qu’en parallèle du développement du Wingman, Airbus planche aussi sur le programme Future Combat Air System (FCAS), qui doit moderniser à terme le système de défense aérienne européen, et qui comprend notamment la conception de drones télécommandés.