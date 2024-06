Orange lance Cybersecure, une offre de cybersécurité pour le grand public

Orange veut aider les Français contre les fraudes sur Internet et par téléphone en annonçant Orange Cybersecure. Il s’agit de sa première solution de cybersécurité disponible pour le grand public.

Orange Cybersecure s’adresse au grand public

Avec la croissance exponentielle et l’automatisation des cyberattaques qui touchent autant les entreprises que les particuliers, les Français sont de plus en plus exposés aux risques cyber et rarement protégés. Chaque jour, ils reçoivent des appels, mails ou SMS du quotidien (facture impayée, colis à récupérer, etc.) dont ils ne savent pas analyser la fiabilité ou le caractère frauduleux.

Deux Français sur trois déclarent recevoir des messages suspects chaque semaine. Seulement 15% d’entre eux déclarent se sentir tout à fait bien protégés vis-à-vis du risque numérique. 280 000 demandes d’assistance des particuliers pour fraudes numériques ont été enregistrées sur l’année 2023 par cybermalveillance.gouv.fr, dont 38% par phishing.

C’est là qu’intervient Orange Cybersecure pour leur donner un coup de main. Cette offre payante (7€/mois) et sans engagement permettra de sécuriser jusqu’à 10 appareils par foyer (ordinateurs, mobiles, tablettes) contre les messages malveillants et arnaques sur Internet (virus, sites frauduleux, usurpation d’identité…), de bloquer les appels mobiles et fixes indésirables, ou encore de bénéficier d’une assistance téléphonique 7 jours sur 7 avec des spécialistes cyber.

Un portail gratuit, participatif et accessible à tous les usagers, quel que soit son opérateur, sera aussi mis en place pour permettre de vérifier à partir d’un simple copier/coller la légitimité d’un site, d’un lien, d’un e-mail ou d’un suspect.

Orange Cybersecure sera disponible dès le 6 juin via ce site dédié.

Principalement tourné vers les clients entreprises, Orange Cyberdéfense réalise 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 14% de croissance chaque année. La société française ambitionne de devenir « le leader incontesté des services de cybersécurité en Europe d’ici à 2027 ».