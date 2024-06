Samsung confirme le lancement du Galaxy Ring pour le mois d’août

Samsung met fin aux spéculations… via un document de justice. Dans un contexte concurrentiel marqué par l’agressivité juridique de Oura – ce dernier estimant qu’aucun fabricant de bague connectée ne peut se lancer sur le marché sans lui payer une licence de brevets – le géant sud-coréen ne se laisse pas impressionner et confirme qu’il commercialisera « la Galaxy Ring aux États-Unis en août ou aux alentours. » Si le discours « public » reste donc parfaitement policé et plein d’assurance, en coulisses l’ambiance est tout autre : Samsung aurait ainsi prospecté des conseils juridiques auprès d’un tribunal de district (Californie) afin de s’assurer que la Galaxy Ring ne violera aucun brevet d’Oura.

Malgré ces mesures préventives, 5 brevets resteraient problématiques, principalement parce que ces derniers décrivent des éléments d’une bague connectée qui semblent tout simplement incontournables. Généralement, ce type de brevet doit être obligatoirement licencié à des conditions dites FRAND (Fair, Reasonable And Non Discriminatoire) sans quoi le détenteur du brevet pourrait bloquer toute forme de concurrence. Aura, la société finlandaise qui conçoit l’Oura, semble d’ailleurs parfaitement consciente d’avoir déposé les principaux brevets qui forment comme une porte d’entrée nécessaire : « La bague connectée Samsung Galaxy va faire l’objet d’un examen minutieux pour violation de la propriété intellectuelle » avertissait le CEO d’Oura au mois de janvier de cette année. La production de la Galaxy Ring devrait démarrer dans quelques jours à peine.