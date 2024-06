Le français Unistellar prépare des jumelles high tech avec des fonctions AR

La startup française Unistellar, à qui l’on doit déjà plusieurs télescopes high tech (à recherche d’objet et positionnement automatique), a annoncé récemment le projet de jumelles intelligentes basées sur la réalité augmentée. Baptisées Envision, ces jumelles devraient bientôt faire l’objet d’une campagne de financement participatif avant une éventuelle commercialisation à grande échelle.

Légères et facilement transportables, les jumelles Envision offriront des fonctionnalités de réalité augmentée particulièrement utiles en randonnée, comme l’affichage d’informations sur les sommets environnants, des indications pour trouver des points d’eau ou des refuges, le signalement des POIs (points d’intérêts) ainsi que des détails sur les différents lieux traversés. Ces informations seront superposées en temps réel dans le champ de vision de l’utilisateur et transmises à son smartphone via une application dédiée.

Conçues également pour l’observation nocturne du ciel, les jumelles Envision permettront de visualiser des amas d’étoiles et des constellations. Une fonctionnalité notable est le mode de verrouillage de cible partagée, qui permettra à une autre personne de voir le même point précis observé. Prometteur, d’autant que la société a déjà fait ses preuves quant il s’agit d’intégrer des fonctions et composants de pointe dans des appareils d’observation. La campagne de financement sur Kickstarter proposera un millier d’exemplaires d’Envision à 599 dollars chacun, avec un prix de vente ultérieur prévu à 999 dollars (en cas de succès de la campagne).