Face aux retards du Starship, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa retire sa réservation pour la Lune

Face aux retards du Starship et de sa préparation de vol, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a retiré sa réservation pour un vol autour de la Lune. L’homme d’affaires avait réservé sa place il y a plusieurs années, l’objectif étant alors d’effectuer un tour de la Lune en 2023. Le calendrier de la mission Artemis s’est depuis largement distendu, et il n’est même plus certain que des astronautes puissent rejoindre l’orbite lunaire d’ici 2026. « Concernant l’annulation du projet DearMoon. J’ai signé le contrat en 2018 en partant de l’hypothèse que dearMoon serait lancé d’ici fin 2023 » déclare Yusaku Maezawa sur son compte X. « Il s’agit d’un projet de développement, donc c’est ce que c’est, mais on ne sait toujours pas quand le Starship pourra être lancé. Je ne peux pas planifier mon avenir dans cette situation ».

