300 : une série préquelle au film est en préparation

Le film 300 de 2006 réalisé par Zack Snyder va avoir le droit à une série préquelle. Le programme est en préparation du côté de Warner Bros Television, selon Variety.

Il n’y a pas beaucoup d’informations pour le moment. Des discussions sont en cours avec Zack Snyder pour qu’il réalise et produise la série. Deborah Snyder, qui a assuré la production exécutive du film 300, reviendrait également en tant que productrice exécutive sous la bannière de The Stone Quarry (société de production cinématographique de Zack et Deborah Snyder). Gianni Nunnari, Mark Canton et Bernie Goldmann, qui ont également été des producteurs sur le film, pourraient bien avoir le même rôle pour la série.

300 est basé sur le roman du même nom de Frank Miller et Lynn Varley, lui-même librement inspiré d’événements historiques réels et du film La Bataille des Thermopyles de 1962.

Dans le film de 2006 par Zack Snyder, Léonidas, roi de Sparte, dirige une petite force de soldats d’élite contre l’armée beaucoup plus importante de Xerxès Ier de Perse. Gerard Butler joue le rôle de Léonidas et Rodrigo Santoro celui de Xerxès Ier. Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan, Tom Wisdom et Michael Fassbender font également partie de la distribution.

Le film a connu un joli succès à sa sortie, générant plus de 450 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 65 millions de dollars.