Pologne : une agence de presse a été piratée, la Russie est accusée d’être responsable

Une fausse dépêche apparue sur le service de l’agence de presse nationale polonaise Polska Agencja Prasowa (PAP), selon laquelle 200 000 Polonais seraient mobilisés pour aller combattre en Ukraine, était probablement le fruit d’une cyberattaque russe destinée à déstabiliser le pays, ont estimé les responsables polonais.

« Le 1er juillet 2024, une mobilisation militaire partielle sera annoncée en Pologne. 200 000 citoyens polonais, anciens militaires ou simples civils, seront appelés à effectuer leur service militaire obligatoire. Tous les mobilisés seront envoyés en Ukraine », peut-on lire dans cette fausse dépêche. Elle prétend également que les Ukrainiens vivant en Pologne ne sont pas mobilisables, n’étant pas citoyens polonais.

La dépêche est apparue sur le service de l’agence à deux reprises, à 20 minutes d’intervalle cet après-midi. À chaque fois, PAP l’a immédiatement démentie et annulée comme fausse et n’émanant pas d’elle. « L’Agence de presse polonaise n’est pas la source de ce texte », a écrit PAP, indiquant lancer une investigation au sujet de cet incident. La dépêche, écrite dans un style lourd, sans citations exactes, n’est pas signée et ne donne aucune source. Selon la Constitution polonaise, c’est en outre le président et non pas le Premier ministre qui ordonne la mobilisation.

La Pologne accuse la Russie

« Des mesures immédiates ont été prises à la suite d’une probable cyberattaque russe contre l’agence de presse polonaise et à la diffusion de messages de désinformation sur une prétendue mobilisation en Pologne », a écrit Jacek Dobrzynski, porte-parole des services de renseignement polonais, sur le réseau social X quelques minutes après la parution de la dépêche.

Selon le Premier ministre Donald Tusk, « un nouveau piratage informatique très dangereux illustre bien la stratégie de déstabilisation russe à la veille des élections européennes ». « Il devient de plus en plus clair à quel point ces élections sont importantes pour nous », a-t-il ajouté sur X.

Les services de renseignement et le ministère polonais du Numérique ont immédiatement lancé une enquête sur cet incident. « Tout semble indiquer que nous avons affaire à une cyberattaque organisée par la partie russe, le but c’est la désinformation et la paralysie de la société », a déclaré Krzysztof Gawkowski, ministre du Numérique.