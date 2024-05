Google confirme le leak de 2500 documents relatifs à son moteur de recherche

L’affaire est sensible. Google vient de confirmer le leak d’environ 2500 documents internes relatifs à son moteur de recherche. Les experts en SEO Rand Fishkin et Mike King avaient révélé il y a quelques heures des documents détaillant le système de collecte de données par Google et leur utilisation potentielle dans le classement des pages web. Ces documents suggèrent entre autres que Google utiliserait des données telles que les clics et les datas utilisateurs de Chrome, alors même que la firme avait affirmé que ces éléments n’influençaient pas la recherche.

« Nous mettons en garde contre les hypothèses inexactes sur Google Search basées sur des informations hors contexte, obsolètes ou incomplètes », a déclaré le porte-parole de Google, Davis Thompson, au site The Verge. « Nous avons partagé de nombreuses informations sur le fonctionnement de la recherche et les types de facteurs pris en compte par nos systèmes, tout en nous efforçant de protéger l’intégrité de nos résultats contre toute manipulation. »

Cette fuite pourrait avoir un impact plus que significatif sur les secteurs du SEO, du marketing et de la publication, en offrant un rare aperçu des algorithmes de recherche secrets de Google. Les algos au coeur de Google Search affectent un large éventail d’entreprises en ligne, ce qui a d’ailleurs eu pour effet de bord de développer un secteur de l’ombre entièrement dédié au décryptage et à la manipulation de ces mêmes algorithmes. La mise à nue des stratégies de Google modifiera t-elle les relations commerciales entre Google et le secteur du SEO ? Ce n’est pas impossible…