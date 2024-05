The Umbrella Academy : un trailer pour la dernière saison de la série Netflix

C ‘est la « der des der » pour la « famille » Hargreeves, qui sera de retour pour sa quatrième et ultime saison le 8 août prochain. The Umbrella Academy, l’une des très bonnes séries fantastiques de Netflix (il n’y en a pas tant que ça de ce niveau) s’achèvera sur un final toujours plus fou. Les showrunners Jeremy Slater. et Steve Blackman se sont totalement lâchés cette fois et prennent quelques libertés supplémentaires avec les comics de Dark Horse signés Gerard Way et Gabriel Bá. Evidemment, il sera une nouvelle fois question de boucle temporelle et de bisbilles intra-familiales, et l’on pourra compter sur un sc »nario qui ne trainera pas en longueur puisque la série ne fera que 6 épisodes, à l’instar d’ailleurs de la saison 3. Si l’on s’en tient à ce premier trailer, le potard est poussé à fond en terme d’action débridée. Au casting, toujours Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min et Ritu Arya.

Le Pitch de la saison 4 par Netflix : » Les frères et sœurs Hargreeves se sont dispersés après la confrontation décisive à l’Hôtel Oblivion qui a conduit à une réinitialisation complète de leur chronologie. Dépouillés de leurs pouvoirs, chacun doit se débrouiller seul et trouver une nouvelle normalité, avec des degrés de réussite très variables. Pourtant, les pièges de leur étrange nouveau monde s’avèrent trop difficiles à ignorer très longtemps. Leur père Reginald, bien vivant, est sorti de l’ombre et s’est fait connaître du public, supervisant un empire commercial puissant et néfaste. Une mystérieuse association connue sous le nom de The Keepers organise des réunions clandestines, croyant que la réalité dans laquelle ils vivent est un mensonge et qu’un grand règlement des comptes approche. Alors que ces étranges nouvelles forces conspirent autour d’elles, l’Umbrella Academy doit se réunir une dernière fois – et risquer de bouleverser la paix fragile pour laquelle elle a tant enduré – pour enfin arranger les choses. »

The Umbrella Academy saison 4 sera disponible sur Netflix le 8 août