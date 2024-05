PSVR2 : Sony a certifié un adaptateur pour la compatibilité avec le PC

Il sera très bientôt possible de jouer à des titres PCVR avec son casque PSVR2 destiné initialement à la seule PS5. Annoncée il y a plusieurs mois, la compatibilité du casque avec les PC « VR Ready » est sur le point de devenir une réalité. le leaker Brad Lynch, généralement de très bonnes sources, a déclaré que Sony venait de certifier un adaptateur permettant au PSVR 2 de fonctionner avec les PCs. Baptisé CFI-ZVP1, cet accessoire a été certifié par Sony le 23 mars dernier, et comme on peut s’en douter, sa production se déroulera en Chine (si elle n’a pas déjà commencé). Reste à savoir si la compatibilité sera complète ou uniquement possible avec des jeux streamés vers le casque (comme avec le Meta Quest ).

L’ouverture aux PCs du PSVR 2 avait été annoncée peu de temps après l’arrêt de la production du casque par Sony, les ventes étant bien en deçà des objectifs du géant japonais. Il faut dire que Sony a très peu soutenu son casque : les jeux des Playstation Studios développés pour le casque se comptent à peine sur les doigts d’une main, ce qui signifie que le PSVR2 bénéficie d’encore moins de considérations par Sony que son prédécesseur. Il se murmure ainsi que le prochain jeu Astrobot, dont le premier opus avait été une véritable claque sur le PSVR 1, ne tournera finalement pas sur le PSVR 2. Quant au jeu de course Wipeout, qui avait bénéficié d’un portage absolument sublime sur le premier PSVR, ce dernier termine dans les limbes de l’histoire du JV, sans aucun espoir de retour sur PSVR2. Un PSVR2 compatible PC suffira t-il à recréer un peu d’engouement pour un casque quasiment oublié par son créateur ? Face aux efforts constants de Meta pour enrichir le catalogue et les fonctions du Meta Quest, le jeu semble perdu d’avance…