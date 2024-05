Yann Le Cun vs Elon Musk : gros clash entre le patron de xAI et le Chief AI Scientist de Meta

Le français Yann LeCun, considéré comme le « pape » de l’IA au niveau mondial, est à l’origine de l’un des clashs les plus mémorables jamais vu sur le réseau social X. Le Chief AI Scientist de Meta a copieusement tancé Elon Musk au sortir de l’une des nombreuses tirades auto satisfaite de l’entrepreneur star. « Rejoignez xAI si vous croyez en notre mission de compréhension de l’univers, qui nécessite une recherche de la vérité la plus rigoureuse possible, sans égard à la popularité ou au politiquement correct » venait d’écrire Elon Musk, quand Le Cun s’est décidé à sortir l’artillerie lourde : « Rejoignez xAI si vous supportez un patron qui :

– prétend que ce sur quoi vous travaillez sera résolu l’année prochaine (pas de pression).

– prétend que ce sur quoi vous travaillez va tuer tout le monde et doit être arrêté ou mis en pause (oui, des vacances pendant 6 mois !).

– prétend vouloir une « recherche de la vérité la plus rigoureuse possible » mais crache des théories du complot folles sur sa propre plateforme sociale. »

Join xAI if you can stand a boss who:

– claims that what you are working on will be solved next year (no pressure).

– claims that what you are working on will kill everyone and must be stopped or paused (yay, vacation for 6 months!).

– claims to want a "maximally rigorous pursuit… — Yann LeCun (@ylecun) May 27, 2024

Suite à cette salve de missiles – qui nous change de l’atmosphère de soumission qui semble pétrifier les principales figures de la tech face à Musk – Yann Le Cun en a remis une grosse couche : « J’aime ses voitures, ses fusées, ses panneaux solaires et son réseau satellitaire. Je n’aime pas du tout sa politique de vengeance, ses théories du complot et son battage médiatique. » Voilà qui est dit (et qui n’est pas souvent dit). Il n’est pas anodin non plus que ce soit un génie de la tech qui ait le courage d’accuser de complotisme l’un des hommes les plus riches et les plus puissants des Etats-Unis, dans un contexte où beaucoup considèrent que ceux qui accumulent autant d’argent et d’influence sont forcément intouchables.

Over 80 technical papers published since January 2022.

What about you?https://t.co/jvXvwGCZss — Yann LeCun (@ylecun) May 27, 2024

Piqué au vif, Elon Musk a attaqué Yann Le Cun sur sa production récente en tant que scientifique, prouvant ainsi indirectement qu’il n’était même pas au courant du parcours du Chief AI Scientist de Meta. Le Cun a riposté avec pas moins de 80 publications scientifiques sur les dernières années, ce que Musk a qualifié de « rien ». Comme quoi, on peut être l’un des visionnaires les plus marquants du 21ème siècle et ne pas être capable de déceler quand on atteint son niveau d’incompétence…