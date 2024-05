Kabosu, la chienne du célèbre mème doge », est décédée

C’est sans aucun doute le chien le plus célèbre de la planète. Kabosu, un shiba inu qui semble légèrement sourire sur le mème qui a fait sa renommée, est décédé il y a quelques jours à l’âge de 18 ans (ce qui est plutôt pas mal pour un chien). avant de démarrer une carrière virale de mème, Kabosu était jusqu’en 2008 un chien de sauvetage encore inconnu du grand public et dont la maitresse, Atsuko Sato, ne institutrice de maternelle, publiait des photos sur son blog.

Pour une raison obscure dont seul internet a le secret, l’un des clichés de Kabosu deviendra ce mème « Doge » que l’on retrouvera absolument partout, des agences gouvernementales aux applications météo, jusqu’au Dogecoin qui assoira définitivement sa renommée internationale. On notera d’ailleurs que le cours de cette cryptomonnaie (au départ une blague d’Elon Musk) a bondi le jour même où Kabosu en est devenu la représentation.

C’est peu dire que la seconde vie virale de Kabosu intéressera très peu la chienne shiba inu, qui vivra paisiblement auprès de sa maîtresse jusqu’à ce vendredi 24 mai où l’animal a rejoint le paradis des canidés. « Kabosu est très différent du tempérament typique de Shiba. Elle est très douce et calme ; elle adore être photographiée » déclarait Sato dans les colonnes de The Verge en 2013. La plus discrète des stars d’internet.