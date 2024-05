PlayStation Plus juin 2024 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente les différents jeux PS4 et PS5 offerts en juin avec le PlayStation Plus. Cela concerne ici les abonnements Essential, Extra et Premium.

Jeux offerts avec le PlayStation Plus Essential

Le premier jeu offert est Bob l’éponge : The Cosmic Shake. Des larmes de sirène permettent de réaliser les vœux de Bob l’éponge et Patrick… qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Le tissu de la réalité pourrait être défait, ouvrant des portails vers des mondes imaginaires sauvages, mais la célèbre éponge peut gérer tout ça avec le bon costume cosmique.

En deuxième, on retrouve AEW Fight Forever. Signé YUKE’s, AEW: Fight Forever associe le catch arcade à l’ancienne aux techniques de l’All Elite Wrestling. À cela s’ajoutent un vaste répertoire de stars AEW, de nombreux types de combats, un mode Carrière solide, des tonnes d’accessoires, plus de 40 armes, etc.

Le troisième jeu est Streets of Rage 4. C’est un beat ’em up à défilement horizontal. Il s’agit du quatrième épisode de la série de jeux de Sega Streets of Rage, 25 ans après la sortie du dernier épisode. Ce nouvel opus prend place 10 ans après les événements de Streets of Rage 3.

Enfin, Sony précise qu’EA Sports FC 24 sera toujours offert en juin. Il l’avait été pour la première fois en mai.

Avec les offres Premium et Extra

Des jeux PS VR2 pour les abonnés Premium :

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Des jeux PS2 pour les abonnements Premium :

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Et puis des jeux PS4/PS5 pour les abonnés Extra et Premium :

Dredge | PS4, PS5

Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4

Cricket 24 | PS4, PS5

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5

Enfin, WWE 2K24 (PS4/PS5) sera disponible en version d’essai pour les abonnés Premium.