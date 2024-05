Roland-Garros streaming : 12 IPTV et sites pirates se font bloquer par la justice

La Fédération française de tennis (FFT) a réussi à faire bloquer 12 services d’IPTV et sites pirates qui diffusent illégalement en streaming les rencontres de Roland-Garros.

Blocage de sites pirates et d’IPTV pour Roland-Garros

En France, les droits de diffusion de Roland-Garros sont détenus par France Télévisions (gratuit) et Amazon Prime Video (payant). Mais plusieurs IPTV et sites pirates diffusent gratuitement et illégalement tous les matchs. La FFT a donc assigné les opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et Outremer Télécom le 10 mai. Dans une ordonnance rendue le 16 mai et publiée par L’informé, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à ses demandes sur le fondement de l’article L333-10 du Code du sport.

Voici les sites de streaming et les services d’IPTV que les fournisseurs d’accès français devront bloquer par rapport à Roland-Garros :

livetv.sx

tennistream.com

crichd.com

sportshub.stream

viprow.nu

buffstream.sx

buffsports.me

batman-stream.live

jokerguide.com

bobres.net (IPTV)

iceflashott.com (IPTV)

king-iptv.org (IPTV)

La FFT n’a pas attendu le dernier moment pour préparer le terrain. Dès novembre 2023, la fédération a fait appel à un huissier pour constater que les sites pirates diffusaient déjà illégalement des matchs de tennis. Il y a notamment eu la rencontre opposant Grigor Dimitrov à Stéfanos Tsitsipás lors du tournoi Rolex Paris Master 2023. D’autres constats ont été réalisés au premier semestre de 2024.

Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et Outremer Télécom doivent donc bloquer l’accès aux sites et aux services d’IPTV jusqu’au 9 juin 2024, date à laquelle Roland-Garros se terminera. Le blocage doit se faire sur l’ensemble du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

Il y a fort à parier que le blocage se fasse uniquement au niveau des DNS. Ceux qui utilisent des DNS alternatifs (Cloudflare, Google, Quad9, etc) ne seront donc pas concernés et pourront continuer d’utiliser les sites. Il en va de même pour ceux qui passent par des VPN.