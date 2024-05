George Lucas pense que l’IA est inévitable pour les films

L’intelligence artificielle est un peu partout en ce moment et elle s’installe de plus en plus au cinéma. Faut-il s’en inquiéter ? Pour George Lucas, le créateur de Star Wars, la réponse est simple : l’IA est inévitable.

Le point de vue de George Lucas sur l’intelligence artificielle

Lors d’une interview avec Brut en marge du Festival de Cannes, George Lucas a déclaré sur l’IA :

Nous l’utilisons depuis 25 ans. Et ce n’est pas l’IA, mais nous utilisons toutes les technologies numériques parce que nous sommes des pionniers. Nous avons été pionniers sur beaucoup de choses, surtout chez ILM [Industrial Light and Magic], parce que pendant un certain temps, il s’agissait du seul endroit qui faisait du numérique. Mais le fait est que c’est inévitable. C’est comme dire : « Je ne crois pas que les voitures, ça va marcher, restons-en aux chevaux ! ». Oui, vous pouvez dire ça, mais ce n’est pas comme ça que le monde fonctionne.

George Lucas n’a certainement pas tort de dire qu’ILM a ouvert la voie à la technologie numérique dans la réalisation de films, de nombreux acteurs du secteur citant le premier film Star Wars comme le point de départ de l’industrie des effets spéciaux il y a 50 ans. Mais l’IA en particulier s’est avérée être un sujet beaucoup plus controversé, surtout lorsqu’il s’agit de la réalisation de films.

C’était l’un des principaux points lors de la double grève des scénaristes et des acteurs de l’année dernière, les syndicats de l’industrie du cinéma ayant réussi à obtenir certaines protections essentielles contre la technologie lors de leurs négociations contractuelles. C’est également devenu un champ de bataille dans le domaine de l’animation. Certains acteurs du secteur adoptent toutefois un état d’esprit similaire à celui de George Lucas et, au lieu de lutter contre l’IA, tentent de trouver des moyens éthiques de travailler avec cette technologie.