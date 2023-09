The Last of Us saison 2 : la fin de la grève des scénaristes va relancer la production

La fin annoncée de la grève des scénaristes (tout n’est pas encore réglé du côté des acteurs) a sans doute fait pousser un « ouf » de soulagement à nombre de producteurs en charge des films et séries prévus pour l’an prochain. Et l’on commence déjà à savoir quels sont les premiers projets à repartir de l’avant suite à cette très longue pause. Craig Mazin (Tchernobyl), showrunner avec Neil Druckmann de la série The Last of Us (une production HBO), n’a pas caché so enthousiasme : “Je suis très fier de la WGA et de ses membres, et j’ai hâte de me remettre au travail sur la saison 2 de The Last of Us“ déclare l’intéressé via sur son compte Threads “La grève n’est pas encore officiellement terminée, mais dès qu’elle le sera, nous passerons à l’action !“

La signature désormais probable d’un accord entre la WGA (syndicat des scénaristes) et l’AMPTP (les producteurs) devrait aussi débloquer la situation pour les acteurs, ce qui ouvrirait grand les vannes pour une reprise des productions et souvent même des tournages. The Last of Us saison 2 n’est bien sûr pas la seule série concernée par la reprise des activités après ce mouvement historique de la profession ; Disney a reporté la diffusion de plusieurs séries, et le tournage du génial Severance (Apple TV+) a été stoppé net (entre autres donc…).