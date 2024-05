The Line : le fastueux projet immobilier d’Arabie Saoudite est réduit de 98%

Ls dernières nouvelles n’avaient pas de quoi rendre optimiste : lenteur des travaux, erreurs de construction, difficultés de financement, le fastueux projet immobilier The Line initié en 2017 par l’Arabie saoudite semblait se diriger vers l’un plus gros désastres architectural des 20ème et 21ème siècle réunis. Afin d’éviter un camouflet aussi énorme que le projet lui-même, l’Arabie saoudite a donc décidé de réduire considérablement ses objectifs. La mégalopole futuriste Neom, qui devait originellement s’étendre sur 170 kilomètres de long et abriter 1,5 million d’habitants, ne fera plus désormais que 2,4 kilomètres de long, soit une réduction de la voilure de 98% !

Neom ne sera plus une mégalopole

Le rêve pharaonique du prince héritier Mohammed ben Salmane est ainsi drastiquement ajusté, confronté à la dure loi du principe de réalité. De mégalopole il n’est plus vraiment question d’ailleurs puisque Neom n’abritera plus que 300 000 personnes environ. Cette réduction de « scope » aura sans doute aussi un impact majeur sur le financement de The Line, dont le coût était jusqu’ici évalué entre 1.000 et 1.500 milliards de dollars. Près d’une centaine d’entreprises participent toujours à The Line, dont plusieurs sociétés internationales (AtkinsRéalis et Jacobs, Aecom, Bechtel et Keller, etc.)

Il faudra sans doute plus qu’un redimensionnement du projet pour redonner à The Line un semblant de légitimité : considéré comme une aberration totale au plan écologique, The Line est aussi dans le viseur du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, qui a récemment condamné l’exécution de trois hommes de la tribu Howeitat dont les habitations avaient été expropriées par la force et qui en réaction s’étaient opposé aux travaux. Malgré les critiques souvent acerbes et les nombreux écueils rencontrés sur le terrain, l’Arabie Saoudite ne lâchera pas sa ville futuriste, dont l’objectif final est rien moins que de sortie le pays de sa dépendance économique au « tout pétrole ».