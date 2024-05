Google en négociation pour l’acquisition de HubSpot afin de rivaliser avec Microsoft

Alphabet, la société mère de Google, s’apprêterait à acquérir HubSpot, une société B2B américaine spécialisée dans les logiciels d' »inbound marketing » et de service à la clientèle, pour un montant de 31 milliards de dollars. Ce rachat potentiel permettrait à Google de renforcer sa capacité à concurrencer Microsoft/Azure en proposant aux entreprises des applications et services basées sur le cloud. Ce projet d’acquisition avait déjà fuité il y a quelques semaines, mais il semble désormais que Google n’est plus très loin de son objectif.

La firme de Mountain View récupèrerait aussi une société en pleine forme : HubSpot maintient une croissance soutenue malgré la baisse récente du nombre de ses clients, enregistrant même une hausse de 23 % de son chiffre d’affaires et une marge d’exploitation de 15 % au premier trimestre. Les analystes estiment cependant que le cours de l’action HubSpot aurait piqué du nez si Google n’avait pas manifesté son intérêt pour le rachat de la société.

Cette acquisition pourrait toutefois rencontrer des obstacles réglementaires, les autorités antitrust étant de plus en plus vigilantes à l’égard des grandes entreprises technologiques qui cherchent à se développer par le biais d’acquisitions. Malgré ce contexte tendu, l’analyste Dan Romanoff de MorningStar estime que Google pourrait juger que les avantages de cet accord sont supérieurs aux risques de contestation légale ou Antitrust.. Une telle acquisition offrirait à Google un accès précieux à des pistes de vente essentielles, notamment avec la suppression prévue des cookies tiers de son navigateur Chrome en 2024. Les synergies potentielles entre HubSpot et Google, notamment dans le domaine du marketing entrant, pourraient également renforcer la position concurrentielle de Google face à Microsoft Dynamics 365.