Activision confirme Call of Duty : Black Ops 6

Ce n’était déjà plus un secret pour personne, mais la confirmation était tout de même attendue. Activision a confirmé le développement en cours de Call of Duty Black Ops 6, une annonce faite juste après la mise en ligne d’un site, « The Truth Lie » (trad: La Vérité Ment), faisant clairement référence au FPS (les trois têtes de chiens sur l’écusson). C’est la seconde fois que le jeu est ainsi teasé par l’éditeur, le premier indice ayant été dévoilé lors de l’annonce du prochain Xbox Games Showcase.

La campagne marketing de Call of Duty Black Ops 6 se poursuit aussi dans la presse. La photo en une du prochain USA Today (à moins qu’il ne s’agisse d’un montage) montre le Mont Rushmore repeint, faisant écho à la vidéo du site The Truth Lie qui fait la promo du jeu.

Activision n’en dira pas plus, mais le site The Truth Lie fournit tout de même quelques repères : on y voit notamment un groupe paramilitaire infiltrer le Mont Rushmore. Une autre séquence montre le les mêmes hommes armés coller des affiches dans les rues de plusieurs grandes villes. Au delà de ces quelques éléments, les dernières fuites sur le jeu indiquent qu’un des axes du scénario tournera autour du thème de la Guerre du Golfe.

Pour rappel, Call of Duty Black Ops 6 sera dévoilé plus en détail juste après le Xbox Games Showcase du 9 juin prochain.