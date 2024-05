Une panne de Microsoft touche Bing, DuckDuckGo, la recherche ChatGPT et Copilot

Une grosse panne est en cours du côté de Microsoft et cela a un impact sur plusieurs services : Bing, Copilot, DuckDuckGo et la recherche avec ChatGPT. Ces deux derniers s’appuient sur DuckDuckGo, d’où les problèmes.

Bing semble progressivement de retour. En revanche, les autres services qui dépendent du moteur de recherche sont toujours en panne, et ce depuis plusieurs heures. DuckDuckGo a réagi à ce sujet par le biais d’un message posté sur X (ex-Twitter) : « Nous rencontrons actuellement un problème avec la recherche DuckDuckGo qui pourrait vous empêcher d’obtenir des résultats. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous mettons de l’ordre dans nos affaires… ».

Announcement: We're currently experiencing an issue with DuckDuckGo Search that might prevent you from getting results. Thanks for your patience while we get our ducks in a row…

