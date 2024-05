Des astronomes parviennent à calculer la vitesse de rotation d’un trou noir supermassif

Une équipe d’astronomes est parvenue à calculer la vitesse de rotation d’un trou noir supermassif, une découverte scientifique majeure issue de la rencontre fortuite de cet objet avec une étoile (que le trou noir a évidemment absorbé). La vitesse de rotation d’un trou noir dépend d’une multitude de facteurs ; cette vitesse de rotation peut augmenter lorsque le trou noir récupère de la matière sur son disque d’accrétion ou bien ralentir dans le cas d’une fusion avec un autre trous noir ou objet massif.

La vitesse d’un trou noir supermassif situé à un milliard d’années-lumière de la Terre a pu cette fois être déterminée avec une grande précision grâce à la mesure de l’oscillation de son disque d’accrétion après qu’une étoile se soit disloquée à son contact. Après bien des calculs complexes, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que la vitesse de rotation de ce trou noir était équivalente au quart de la vitesse de la lumière. Extrêmement rapide dans l’absolu donc (74,948,114 mètres par seconde tout de même), mais plutôt lent pour un trou noir. Théoriquement, un trou noir pourrait tourner au maximum à 94% de la vitesse de la lumière (281,804,910.52 m/s).

Le Zwicky Transient Facility (un relevé astronomique du ciel à grand champ) a détecté la trace de ce trou noir au mois de février 2020, grâce au flash lumineux créé par la dislocation d’une étoile sur le disque d’accrétion. C’est le télescope à rayons X NICER de la NASA qui a permis d’observer l’oscillation de ce trou noir, et ainsi de déduire approximativement sa masse, celle de l’étoile qu’il venait d’absorber et sa vitesse de rotation. A noter que la vitesse d’un trou noir avait déjà été calculée en 2019 (à environ la moitié de la vitesse de la lumière), mais les nouvelles mesures seraient beaucoup plus précises et actualisées au plan théorique. L’étude qui a mené à ses conclusions a été publiée par la revue Nature.