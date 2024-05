C. Gordon Bell , pionnier de l’informatique et des « minicomputers », est mort à 89 ans

Il était l’un des tous premiers pionniers de l’informatique, avant même l’avènement d’un Steve Jobs ou d’un Bill Gates. C. Gordon Bell, l’ingénieur visionnaire qui a mis au point les premiers mini-ordinateurs dans les années 60, est décédé le 17 mai d’une pneumonie à l’âge de 89 ans. Passé sur les bancs du MIT au milieu des années 50, Bell a véritablement démarré sa carrière professionnel chez Digital Equipment Corporation (DEC). Hyper doué, C. Gordon Bell profitera de son passage chez DEC pour concevoir dès 1965 le PDP-8, le premier mini-ordinateur commercial. A noter que le terme de mini-ordinateur fait ici référence à la taille de ces machines comparativement aux dimensions des ordinateurs de l’époque, qui souvent occupaient une pièce entière. Le PDP-8 fut l’un des premiers ordinateurs utilisés pour la mise en place de l’ARPANET, ce réseau informatique précurseur de notre internet moderne.

Celui que l’on surnommait alors le « Frank Lloyd Wright de l’informatique » passera 23 ans chez Digital Equipment Corporation où il terminera au poste de vice-président de la recherche et du développement. C. Gordon Bell créera par la suite deux sociétés informatiques (Encore Computer et Ardent Computer) puis en 1986 rejoindra la National Science Foundation. A début des années 90, Bell rejoindra Microsoft et en 1995 deviendra le directeur de recherche de la firme de Redmond.

Le minicomputer PDP-8

L’actualité récente offre en quelque sorte une illustration du génie de Bell : Microsoft vient en effet de lancer un IA baptisée Recall capable d’enregistrer tout ce que fait l’utilisateur sur son ordinateur. Ce concept (un brin dystopique) n’est pas neuf : Bell l’avait formulé au début des années 2000 sous le nom de MyLifeBits, un système capable d’enregistrer et d’historier au quotidien les appels téléphoniques, les messages, et les données informatiques en général !