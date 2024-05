Pixar se sépare de 14% de ses effectifs

L’information avait été officialisée en début d’année. A l’instar de sa société mère, Pixar vient de se séparer de 14% de ses effectifs, une décision extrêmement rare pour ce studio d’animation multi-primé. Variety, Deadline et The Hollywood Reporter s’accordent tous sur un même chiffre : 175 employés de Pixar seraient remerciés, mais l’on ne sait pas quelles divisions du studio ont été plus particulièrement touchées. Il est permis de supposer que ces postes concernent plus particulièrement le streaming, Pixar ayant revu récemment sa stratégie pour se concentrer à nouveau sur les sorties en salles.

Elio, film Pixar en préparation : comme une parfaite illustration des décisions de la direction

Le président de Pixar, Jim Morris, a envoyé une note aux employés pour les informer de cette « difficile » décision. C’est aussi le patron de Pixar qui a vendu la mèche sur le retour aux longs métrages en salles (faudra t-il encore éviter les flops au box-office). A la fin de la note, Jim Morris remercie… les employés licenciés : « Malgré les défis rencontrés par notre industrie au cours des dernières années, vous vous êtes tous constamment montrés présents pour contribuer, collaborer, innover, diriger et faire un excellent travail dans ce studio. Je vous adresse mes plus sincères remerciements, et pour ceux qui nous quitteront, j’espère que nos chemins se croiseront à nouveau, tant sur le plan professionnel que personnel. »

Inside Out 2, le prochain film de Pixar, sortira en salles le 14 juin prochain.