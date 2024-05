Elden Ring: Shadow of the Erdtree, le DLC tant attendu du jeu déjà culte de FromSoftware, se dévoile à nouveau à un mois de sa sortie officielle, et le moins que l’on puisse dire est que les nouveaux monstres issus du Pays de l’Ombre ne laisseront sans doute aucun répit aux courageux joueurs. si l’on tient à ce story-traiter, la rousse Messmer sera le boss final de ce DLC forcément épique. Messmer serait aussi apparemment responsable de la grande purge du Pays de l’Ombre (si l’on s’en tient au trailer), mais il ne faut pas trop compter sur FromSoftware pour nous en donner précisément les raisons, y compris en jeu puisque les éléments narratifs du lore se livrent principalement sous une forme assez cryptique. Le studio japonais est beaucoup plus fort pour évoquer que pour raconter, ce qui n’est pas plus mal pour ce type de jeu où il convient avant tout de rester concentré sur les patterns de combats des nombreux adversaires. D’ailleurs, ce trailer-story est du même acabit ; on ne comprend pas tout, il y a beaucoup de « trous dans la raquette », mais au fond ce n’est pas l’essentiel puisque l’ambiance est là.



Shadow of the Erdtree sera disponible le 21 juin prochain sur les plateformes Xbox, PlayStation et PC.