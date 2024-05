Volvo et Aurora dévoilent un camion électrique à conduite autonome

C’était attendu : Volvo et Aurora ont dévoilé leur premier camion autonome de série, trois ans après l’annonce de leur partenariat. Le nouveau camion autonome Volvo VNL, conçu par Aurora et fabriqué par Volvo, a été présenté à l’ACT Expo à Las Vegas. Le Volvo VNL est équipé d‘Aurora Driver, un système de conduite autonome de niveau 4, équipé de caméras haute résolution, de radars d’imagerie, d’un capteur LiDAR capable de détecter des objets jusqu’à 400 mètres de distance et de nombreux autres capteurs. La technologie d’Aurora est le résultat de milliards de kilomètres d’entraînement virtuels et 1,5 million de kilomètres de tests sur la voie publique. Pour des raisons de sécurité, le camion comprend des systèmes redondants pour la direction, le freinage, la communication, le calcul, la gestion de l’énergie, le stockage de l’énergie et la gestion du mouvement du véhicule.

Si l’on en croit le site TechCrunch, ce premier camion autonome nécessitera initialement un conducteur humain pour prendre le contrôle si nécessaire. Le véhicule commencera à transporter des marchandises à travers l’Amérique du Nord dans les prochains mois. Aurora prévoit en outre d’annoncer des programmes pilotes avec les clients utilisant du Volvo VNL. Aurora a déjà mené des programmes pilotes avec FedEx et Uber Freight, mais la liste des sociétés clientes n’a pas été communiquée.

Aurora a de plus l’intention de déployer prochainement 20 camions entièrement sans conducteur entre Dallas et Houston, mais l’on ne sait pas encore si ces camions seront des modèles Volvo ou issu d’autres partenariats. Volvo a de son côtédéjà commencé à produire une flotte d’essai du camion autonome VNL dans son usine d’assemblage de New River Valley en Virginie. Nils Jaeger, président de Volvo Autonomous Solutions, a décrit ce camion comme « la première plate-forme technologique autonome mondiale standardisée [de l’entreprise] », une plateforme qui ouvrira évidemment la voie à d’autres modèles du même type d’ici les prochaines années.