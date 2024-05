TikTok bloqué en Nouvelle-Calédonie : la Quadrature du Net et la LDH attaquent en justice

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) et l’association La Quadrature du Net ont annoncé avoir attaqué en référé-liberté l’interdiction et le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie par le gouvernement français « pour défendre la liberté de communication des idées et des opinions ».

« La Quadrature du Net demande au Conseil d’État la suspension de la décision du Premier ministre Gabriel Attal de bloquer en Nouvelle-Calédonie la plateforme TikTok. Par cette décision de blocage, le gouvernement porte un coup inédit et particulièrement grave à la liberté d’expression en ligne, que ni le contexte local ni la toxicité de la plateforme ne peuvent justifier dans un État de droit », a indiqué l’association dans un communiqué.

La LDH a annoncé sur X (ex-Twitter) avoir elle aussi attaqué en référé-liberté cette décision.

Le gouvernement français a annoncé mercredi l’interdiction pour limiter notamment les contacts entre émeutiers, une mesure permise par la proclamation de l’état d’urgence et la présence d’un unique opérateur télécoms sur le territoire, l’office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie.

Cette mesure d’interdiction est intervenue également sur fond de craintes d’ingérences et de désinformation sur les réseaux sociaux venant de pays étrangers qui chercheraient à attiser les tensions. Des pays comme la Chine et l’Azerbaïdjan inquiètent la France au sujet de l’ingérence.