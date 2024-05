Sony demande aux géants de l’IA de ne pas utiliser sa musique pour l’entrainement des LLMs

Le développement rapide des IA commence déjà à impacter de nombreux secteurs, dont celui de l’industrie musicale. Dans ce contexte en évolution constante, Sony Music Group a bien l’intention de ne pas capituler trop vite. La division de Sony vient ainsi d’avertir plus de 700 entreprises technologiques et services de streaming musical, leur demandant de ne pas utiliser – sans autorisation explicite – la musique de ses labels pour la formation de leur IA. Cette lettre, obtenue par TechCrunch, indique que Sony Music a des « raisons de croire » que ces sociétés – dont les noms n’ont pas été divulgués – ont peut-être déjà utilisé son contenu de manière non autorisée. Tout en reconnaissant le potentiel de l’IA, Sony souligne que l’utilisation non autorisée de son contenu à des fins de formation d’IA prive l’entreprise ainsi que ses artistes d’un contrôle et d’une rémunération appropriée. Pour rappel, le portefeuille de Sony comprend des artistes de renommée mondiale comme Harry Styles, Beyoncé, Adele ou bien encore Céline Dion.

Dans la tempête générée par la « guerre des IA », Sony Music se concentre donc sur la protection de sa propriété intellectuelle, qui englobe les enregistrements audio et audiovisuels, les pochettes, les métadonnées, les paroles, etc. Sony insiste sur le fait que l’innovation technologique ne doit pas se faire au détriment du respect des droits des auteurs-compositeurs et des artistes-interprètes, y compris forcément les droits d’auteur. La lettre demande aux destinataires de détailler quelles chansons ont été utilisées pour la formation en IA, comment elles ont été consultées, le nombre de copies réalisées, s’il en existe encore, et les raisons de leur existence. Passé le délai de la réponse, Sony avertit qu’il appliquera ses droits d’auteur dans toute la mesure permise par la loi.

Cette action intervient dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant la violation du droit d’auteur en raison de la montée en puissance de l’IA générative, des services de streaming comme Spotify étant inondés de musique générée par IA. Récemment, le représentant californien Adam Schiff a présenté un projet de loi obligeant les sociétés d’IA à divulguer les chansons qu’elles utilisent qui sont protégées par le droit d’auteur. Le Tennessee a adopté la loi ELVIS (Ensuring Likeness Voice and Image Security), devenant ainsi le premier État à protéger les artistes contre l’utilisation abusive de l’IA. Et ce n’est sans doute pas fini…