Ultraman: Rising : quand le super-héros doit jouer les nounous… de bébé Kaiju (trailer) !

On va tenter d’y croire un peu, même si le premier trailer donne la nette impression que le public visé ne devra pas dépasser les 8 ans d’âge. Ultraman Rising est un film d’animation réalisé par John Aoshima et Shannon Tindle, et bien entendu, le métrage porte sur le célèbre super-héros largement tombé en désuétude depuis les années 2000. Christopher Sean est ici Ken Sato, le dernier héritier du costume d’Ultraman. Sato navigue entre sa vie de joueur de baseball professionnel et celle de super-héros capable de changer de taille à volonté. Mais voilà qu’au détour d’une mission particulièrement périlleuse, Ultra Man se retrouve en charge d’un… bébé Kaiju à peine sorti de l’oeuf !



On n’imaginait pas vraiment un tel scénario pour Ultraman, mais après tout, la thématique du super-héros nounou n’avait pas encore été abordée, et ce sera peut-être au moins le prétexte à de bons gags (on n’y croit pas une seule seconde mais on voudrait bien…). Techniquement parlant en revanche, c’est extrêmement propre, avec même une DA plutôt agréable à l’oeil. Ultramn: Rising sera disponible sur la plateforme Netflix le 14 juin prochain.