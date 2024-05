Starship : la fusée a pris feu lors de son test cryogénique, et on ne sait pas encore pourquoi

L’information a été très peu médiatisée alors même que tout retard de préparation sur le Starship peut impacter la suite du projet Artemis. Il y a deux jours en effet, SpaceX a effectué des tests cryogéniques du Starship 31 (S31) sur son site de Massey (là où tous les tests de SpaceX sont effectués), des tests qui ne se sont pas déroulés comme prévu puisqu’un énorme incendie s’est déclenché. La cause exacte de cet incident est encore inconnue et fait actuellement l’objet d’une enquête approfondie. Une inspection par drone a aussi été rapidement menée par SpaceX afin d’évaluer les dégâts et recueillir les informations critiques. Un tel incident sur un prototype Starship ne s’était plus produit depuis des mois, alors qu’il n’était pas rare que les toutes premières versions du lanceur affichent des problèmes divers.

La destruction du Starship 31 aura t-elle des conséquences sur les programmes spatiaux dont dépendent le Starship. Il est encore trop tôt pour le dire, et tout dépendra sans doute de la nature de l’incident ayant déclenché l’incendie. SpaceX a tout de même précisé quelques heures après l’incident que les activités reprendront normalement sur le site une fois que le Starship 29 sera autorisé à être testé pour un vol d’essai. Le lancement serait toutefois imminent (d’ici 3 à 5 semaines). Pour rappel, lors de ce vol d’essai, le Starship devra tenter un amerrissage contrôlé dans l’océan, sans oublier une simulation de la récupération du booster Super Heavy dans le golfe du Mexique.