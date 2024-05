Au Texas, c’est désormais une IA qui corrige les copies d’exams

L’IA ne va t-elle pas finir par remplacer l’être humain pour la plupart des tâches demandant des capacités intellectuelles ? Le Texas a décidé de remettre une pièce dans la machine à polémiques. Cet état américain a en effet décidé que les notations de son examen annuel d’aptitudes scolaires globales, le STAAR, seraient désormais assurées en partie par une IA ! Et contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, l’ajout d’une IA a eu pour première conséquence d’enrichir l’examen lui-même, qui passe d’une série de QCMs à des questions ouvertes, ce qui a de plus le mérite de limiter la « triche ».

Evidemment, corriger les textes des élèves (du CE2 au Lycée) plutôt que des pages remplies de croix demanderait beaucoup plus de ressources humaines et de professeurs, mais en bon gestionnaire libéral, le Texas a décidé qu’il valait mieux privilégier le support d’une IA, évidemment beaucoup moins chère que des fonctionnaires assermentés. Et l’IA n’est pas là pour faire de la figuration : toutes les copies seront corrigées par le logiciel, et seulement le quart d’entre elles seront recorrigées par de vrais professeurs, histoire de vérifier que l’IA fait bien son travail. Dans le cas où l’IA aurait du mal à interpréter une réponse écrite, la correction sera alors de nouveau redirigée vers des professeurs.

Un objectif essentiellement économique

Toute fière de sa trouvaille technologique, la la Texas Education Agency annonce qu’elle a ainsi pu diminuer de 6000 à 2000 le nombre de professeurs nécessaires pour la correction. Une vraie purge qui permet d’économiser 15 à 20 millions de dollars par an… mais qui grèvera forcément le budget des professeurs remerciés. Plusieurs administratifs et responsables locaux avouent leur scepticisme concernant ce dispositif de correction, estimant entre autres que l’IA est incapable de bien évaluer « le travail de création littéraire d’un élève ». Les parents mécontents de cette notation artificielle pourront tout de même demander une nouvelle correction… moyennant 50 dollars, une somme qui sera intégralement remboursée si la seconde notation est revue à la hausse. Voilà en tout cas qui donnera du grain à moudre à tous ceux qui pensent que l’IA penche plutôt du côté obscur de la force…