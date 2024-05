Xbox Cloud Gaming prend (enfin) en charge le clavier et la souris

Promesse finalement tenue. Microsoft vient de mettre à jour Xbox Cloud Gaming, ce dernier prenant enfin en charge le clavier et la souris. Cela faisait déjà quelques années que le tandem clavier-souris était teasé par Xbox, mais il aura visiblement fallu un peu plus de temps que prévu aux équipes de devs pour atteindre cet objectif. La compatibilité clavier-souris est actuellement assurée avec la version bêta d’Xbox Cloud Gaming et fonctionne avec les Web Edge et Chrome. Bonne nouvelle, la prise en charge est totalement transparente : si les périphériques sont reconnus, alors le jeu les reconnaitra aussi (pour peu que ce dernier ait été conçu pour fonctionner avec la souris et le clavier). Plus fort encore, un simple appui sur le bouton de la manette Xbox ou sur une touche du clavier permettra de basculer en un éclair du duo clavier-souris à la manette.

Reste un soucis : les jeux compatibles ne sont pas indiqués par Xbox, ce qui est ballot. L’éditeur-fabricant promet cependant que les titres compatibles clavier-souris seront bientôt indiqués sur la page du Xbox Game Pass Ultimate (qui a droit au Xbox Cloud Gaming).

La liste des premiers jeux compatibles :